Background check, stretta in arrivo?

Nancy Pelosi risponde a Biden: il parlamento americano sta lavorando a due disegni di legge che aumentano il peso dei background check.

La maggioranza democratica lavorerà al fianco dell’amministrazione Biden per potenziare i background check. Il comunicato di Nancy Pelosi, presidente della Camera, è di fatto una risposta alla dichiarazione rilasciata da Biden in occasione dell’anniversario della strage di Parkland (“Inviterò subito il parlamento a modificare la legge che regola il possesso di armi in America”).

Sono già due i provvedimenti all’esame della Camera: l’HR8 impone una serie di vincoli e nuovi controlli nella compravendita tra privati; l’HR1112 interviene invece sui background check in generale e vieta il possesso di armi a chi soffre di “grave instabilità emotiva”.

«Riusciremo ad approvare questi provvedimenti e altri analoghi» promette Nancy Pelosi. «Così costruiremo per la comunità di Parkland e per il popolo americano il contesto che reclamano e che meritano». Oltre a potenziare i controlli sui precedenti, Biden ha intenzione di mettere al bando le cosiddette carabine d’assalto e i caricatori ad alta capacità e di eliminare l’immunità per i produttori d’armi.

