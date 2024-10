La Ruger ha presentato la Red Barn, la prima pistola della serie Sr1911 Street Edition in edizione limitata.

La prima commemora sia i 75 anni d’attività (è ben evidente il logo delle celebrazioni) sia il luogo dove tutto cominciò, il 75 di Station street: la pistola Sr1911 lanciata dalla Ruger negli scorsi giorni inaugura infatti la Street Edition, che si comporrà di altri quattro modelli (gli altri saranno dedicati a quattro fabbriche: una di Southport, Connecticut, 1 Lacey place; una di Newport, New Hampshire, 411 Sunapee street; una di Mayodan, North Carolina, 271 Cardwell road; e una di Prescott, Arizona, 200 Ruger road) ciascuno prodotto in appena 500 pezzi e caratterizzato da un colore particolare per le guancette.

Sulla prima, la Red Barn (1.899 dollari), sono grigiorossonere, in G10, zigrinate a scacchi; oltre all’indirizzo, sul carrello in acciaio inossidabile sono incise una serie di decorazioni e l’aquila, simbolo dell’America.

Dal punto di vista tecnico si tratta di una pistola stile Commander (197 millimetri, 830 grammi), dalla canna lunga 4,25” (108 millimetri; passo di rigatura 1:16”), dotata di caricatore da 7+1 colpi calibro .45 acp; il fusto è realizzato in alluminio anodizzato nero, scheletrizzati sia cane sia grilletto. Della dotazione fa parte una mira Novak 3-Dot regolabile in deriva.

