Guns & Ammo premia la Wilson Combat Nula Model 20 e 20S come carabina dell’anno

La Wilson Combat fa sapere d’aver vinto il premio per la miglior carabina dell’anno: la Guns & Ammo l’ha assegnato alla Nula Model 20 e Model 20S.

Della Stoeger Xm1 Scout per l’aria compressa già si sapeva; da qualche minuto si sa anche quale sia la carabina dell’anno per la prestigiosa rivista americana Guns & Ammo: la Wilson Combat ha infatti annunciato d’aver vinto il premio per la sua Nula, ossia New ultralight arms, Model 20 e Model 20S. Per Tom Beckstrad, tester di Guns & Ammo, sono «più di ciò che speravamo fossero».

Come facilmente comprensibile dall’acronimo, la serie Nula si contraddistingue per la sua estrema leggerezza (a seconda delle versioni s’oscilla tra 1.815 e 2.265 grammi).

Tre le finiture (canyon rogue, charcoal gray, kodiak rogue), nove i calibri complessivamente a catalogo: cinque per la Model 20 (.243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 7 mm-08 Remington magnum, .308 Winchester e .358 Winchester), quattro (223 Wylde, .300 Blackout, .300 Ham’r e .350 Legend) per la Model 20S, la mini bolt-action.

