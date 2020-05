Ruger LCP American Flag, la pistola da collezione con gli Stati Uniti sul carrello

Nella Flag Series di Ruger ora spicca una pistola da collezione su cui sventola la bandiera americana.

Chiamatelo patriottismo, nazionalismo, come vi pare: negli Stati Uniti è sentimento tanto vivo da luccicare talvolta anche su una pistola da collezione. È il caso della Ruger LCP American Flag, l’ultima arrivata nella Flag Series: sulla finitura Cerakote del suo carrello spicca la bandiera a stelle e strisce.

Si tratta di una pistola leggera (270 grammi) e compatta (130 millimetri la lunghezza) che si sviluppa lungo una canna da 70 millimetri; 1:16 il passo di rigatura. Carrello e canna, rifinita in ossido nero, sono costruiti in acciaio legato; l’impugnatura è invece in nylon rinforzato in fibra di vetro, per un grip bello deciso. Corredata di dispositivi di mira integrali, l’arma viene venduta a 289 dollari con un caricatore da sei colpi .380 Auto.

