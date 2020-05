Nervosismo del settore dopo l’articolo del Sole 24 Ore sui possessori di armi in Italia

Tanti lettori sono sobbalzati nello scorrere l’articolo del Sole 24 Ore sui possessori di armi in Italia.

Tre tesi ardite hanno fatto sobbalzare gli appassionati che stamani hanno sfogliato Il Sole 24 Ore: che l’aumento dei possessori di armi in Italia sia un fenomeno preoccupante legato a una falsa percezione d’insicurezza, poco motivata visto che invece i reati diminuiscono; che la diffusione delle armi cresca “anche grazie alla legge sulla legittima difesa”; e che l’industria delle armi metta “a dura prova la sempre difficile armonia tra etica e mercato”. Sono, fra i tanti, tre estratti dall’articolo di Andrea Di Consoli che recensisce Sotto tiro, il nuovo libro di Stefano Iannaccone.

C’è però un altro passaggio che fa sobbalzare chi conosca questo mondo perlomeno un pochino. Di Consoli scrive infatti che c’è un tema ancora più problematico “in un momento di crisi socio-economica come quella che ci apprestiamo a vivere”. Ossia “come possano essere usate tutte queste armi in un momento in cui la stabilità emotiva degli italiani è inevitabilmente in fibrillazione”.

Non importa citare il noto assunto sui possessori di armi soggetti a controlli costanti, non solo medici, per capire quale sia l’unica risposta possibile.

