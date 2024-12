Ruger propone due nuove varianti della pistola Mark IV 22/45 Lite

La Ruger Mark IV 22/45 Lite, pistola semiautomatica calibro .22 lr, è disponibile in due nuove varianti, una delle quali con carrello champagne.

Hanno «un aspetto custom senza avere un prezzo custom»: con questa formula la Ruger presenta le due nuove varianti della pistola semiautomatica Mark IV 22/45 Lite, che sul mercato internazionale (eventualmente in Italia le distribuirà la Bignami) costano 739 dollari.

Si tratta dell’ultima interpretazione della rimfire (.22 lr infatti il calibro; due i caricatori di serie, di dieci colpi ciascuno), con canna filettata di 112 millimetri (filettatura ½x28, rigatura destrorsa 1:16”) ottenuta tramite rotomartellatura, e carrello ventilato in alluminio aeronautico: in una delle due varianti è nero (grilletto e canna oro), nell’altra champagne (grilletto nero). Il fusto, con angolo stile 1911, è invece in polimero stampato; le guancette sono facilmente sostituibili.

1 di 2

Completata da una mira frontale fissa, una tacca posteriore regolabile, una slitta Picatinny, la sicura manuale ambidestra e infine, sulla parte posteriore del fusto, da un bottone per lo smontaggio, ciascuna delle due varianti della Mark IV 22/45 Lite misura 213 millimetri, cui corrisponde un peso di 710 grammi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.