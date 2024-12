Cooper introduce le bolt-action Montana Heritage

Per celebrare le proprie origini la Cooper rifles of Arkansas ha deciso di produrre le Montana Heritage, due carabine bolt-action in edizione limitata con calcio in laminato o in legno di noce.

Anche se adesso non più, per una trentina d’anni s’è chiamata Cooper firearms of Montana: a distanza d’un biennio dall’ingresso nell’orbita della Nighthawk custom, la Cooper rifles of Arkansas ha deciso di celebrare le proprie origini con le Montana Heritage, due carabine bolt-action in edizione limitata.

Sono appena trecentocinquanta gli esemplari prodotti: cento col calcio in laminato (3.499 dollari), nel solo calibro .308 Winchester (passo di rigatura 1:10”); duecentocinquanta col calcio in legno di noce, anche in 6,5 Creedmoor (passo di rigatura 1:8”), con la canna di 560 millimetri in acciaio inossidabile (3.999 dollari) oppure Proof Research avvolta in fibra di carbonio (4.999 dollari). In tutti i casi la volata si chiude con una filettatura 5/8×24.

1 di 3

L’azione è identica in tutte le varianti: la Cooper rifles of Arkansas ha scelto l’acciaio al cromo-molibdeno, sul quale ha spalmato una finitura Cerakote nera grafite.

In azione corta, la Montana Heritage si completa infine con otturatore spiralizzato a tre tenoni, estrattore stile Sako, caricatore Aics estraibile da cinque colpi e grilletto Trigger Tech (foto Cooper rifles of Arkansas).

