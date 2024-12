La Folding pistol carbine – Fpc – è una carabina di Smith & Wesson che ha l’innegabile pregio di richiudersi su sé stessa dimezzando la sua lunghezza e… raddoppiando la sua portabilità. È in calibro 9×19 mm ed è stabilissima allo sparo.

Le Pistol caliber carbine (Pcc) sono pratiche e divertenti per alcuni motivi. Innanzi tutto, le Pcc sono più economiche da utilizzare: una scatola di munizioni calibro 9 Luger costa molto meno di una di colpi in .223 Remington di pari qualità. In poligono è una delle priorità: le munizioni a basso costo consentono di sparare più colpi e di utilizzare l’arma più a lungo.

Inoltre, l’utilizzo del 9 mm su un’arma lunga rende più agevole l’utilizzo e meno affaticante: è un pregio che possono apprezzare i tiratori più maturi, magari con poco allenamento sulle spalle. Senza contare la maggior precisione offerta sulle distanze maggiori rispetto a una pistola, cioè oltre i 25 metri.

Di contro, una carabina con una canna di almeno 16” è ingombrante, richiede una grande custodia per il trasporto ed è difficilmente occultabile. Almeno fino all’arrivo delle carabine “richiudibili”: dopo la prova della FoldAr in .223 Remington (Armi Magazine, maggio 2024), altro modello “pieghevole”, ma in calibro .223 Remington, abbiamo iniziato a apprezzare questa caratteristica costruttiva.

Così, quando Prima Armi ha annunciato di aver avviato l’importazione del modello M&P Fcp di Smith & Wesson, non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo chiesto di provarla.

