Ruger Usa Shooting 10/22 Target, l’apoteosi del patriottismo

In vista di Parigi 2024 la Ruger ha presentato la Usa Shooting 10/22 Target, carabina calibro .22 lr in edizione limitata.

Tra poche ore si festeggia l’Independence Day, e tra poco più di tre settimane iniziano i Giochi olimpici di Parigi: la Ruger ha deciso di celebrare i due avvenimenti introducendo la Usa Shooting 10/22 Target, carabina .22 lr in edizione limitata dedicata alla nazione americana.

In laminato, il calcio riprende il rosso e il blu della bandiera; sulla coccia si staglia un medaglione dedicato, sul quale è incisa la numerazione progressiva (X of 2024). Per la canna (lunghezza 18”, ossia 457 millimetri; filettatura ½x28, compatibile con l’installazione di un freno di bocca; passo di rigatura 1:16”) la Ruger ha scelto la lega d’acciaio, lavorata tramite rotomartellatura e trattata con una finitura bluizzata.

Il grilletto è il Bx-Trigger, dal peso di sgancio regolabile tra 1.135 e 1.360 grammi: minima la precorsa, positivo il reset. La sicura è affidata a un dispositivo manuale del tipo cross-bolt.

Complessivamente lunga 940 millimetri cui corrispondono 2.055 grammi, la Usa Shooting 10/22 Target si completa con una slitta Picatinny (niente mire di serie) e un caricatore da 10 colpi.

