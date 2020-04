Sabatti Tactical Evo Us, la carabina di Sabatti per il mercato americano

La carabina di Sabatti per il mercato americano reinterpreta la Tactical Evo in 109 centimetri.

Canna più snella, calcio più leggero e caricatore dedicato distinguono la nuova carabina di Sabatti per il mercato americano. Realizzata intorno all’azione flottante Blizzard, la Sabatti Tactical Evo Us traduce la Tactical Evo nell’inglese d’oltreoceano in cui le gare di tiro si raccontano ben più movimentate.

La canna conica, chiaramente multiradiale MRR rotomartellata a freddo e dotata di portacinghia, misura 66 centimetri per un diametro di 22 millimetri anziché 28. Il calcio è realizzato non in nylon e fibra di vetro, ma in tecnopolimero: egualmente resistente, permette di risparmiare ben 440 grammi. Terzo punto, il caricatore: Sabatti ne ha costruito uno apposito per il mercato americano (sistema Accuracy), sette colpi calibro .308 o affini. Come la Tactical Evo, anche la Tactical Evo Us è disponibile nella versione standard (2.088 euro), Chrome con finitura Cerakote argento o Desert (2.153 euro).

Da ogni fatica un’opportunità. Non solo news, Armi Magazine ha allestito anche Digital Show 2020: scopri la nuova fiera virtuale con le ultime novità del mercato.