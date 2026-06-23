Beretta Sl3 500 Years

Beretta festeggia i cinque secoli d’attività con un’edizione speciale, la 500 Years, del fucile sovrapposto Sl3.

Beretta continua ad ampliare la serie di armi in edizione limitata con cui festeggia il mezzo millennio d’attività: appena due settimane dopo il 687 Silver Pigeon tocca a un altro fucile sovrapposto, il modello Sl3, vedersi declinato nella serie 500 Years.

Di questa versione, in edizione più che limitata, Beretta ha prodotto appena 150 esemplari: li caratterizzano incisioni raffinate a tema floreale e venatorio, ottenute con un’azione triplice (laser, rullatura, ripasso manuale). Sono due i loghi aziendali in evidenza: a quello, classico, inciso sul sottoguardia si accompagna, in oro sul petto di bascula, il corrispettivo dedicato all’anniversario.

Un fucile sovrapposto da collezione

Se si guarda all’aspetto tecnico ci si trova davanti un fucile disponibile nei calibri 12, 20 e combinato 20/28 con bindella superiore 6×6 millimetri; ancorate tramite perni cerniera, ramponi inferiori e chiavistelli, dotate di triplo cono di raccordo progressivo (450 millimetri) esteso fino agli strozzatori così da aumentare l’energia terminale, ridurre il rinculo e uniformare le rosate, le canne Steelium Pro misurano 67 (solo nel 12), 71, 76 o 81 centimetri.

Le forme sono snelle: la rastrematura fonde la chiave di bascula e la chiave d’apertura nel calcio, in legno di noce selezionato classe 4; preciso lo scatto grazie alle molle cane a lamina.

È elegante tutta la proposta complessiva: questo fucile da collezione (3.200 grammi il peso) Beretta lo propone in una valigetta in pelle blu con interno in lana rosso burgundy.

«Siamo partiti da un bozzetto digitale realizzato dal nostro maestro incisore» chiosa Daniele Piva, vicepresidente commercial market business di Beretta; «una macchina laser a cinque assi crea una base precisa del disegno, portato in vita grazie alla profondità e alle sfumature che solo l’incisione manuale dei nostri maestri è in grado di offrire. È questo il modo in cui abbiamo sempre guardato al futuro: non lasciamo che preconcetti definiscano cosa sia il lusso o cosa debba essere. Al contrario, continuiamo a evolverci, valorizzando appieno sia l’innovazione tecnologica, sia la bellezza del gesto manuale».

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