La legittima difesa nel manifesto di Vannacci

Nel manifesto con cui il generale Vannacci ha lanciato Futuro nazionale, la sua nuova piattaforma politica, c’è spazio per la legittima difesa.

Tema identitario a destra, era impossibile che la legittima difesa non trovasse spazio nel manifesto col quale, lasciata la Lega, il generale Roberto Vannacci ha lanciato Futuro nazionale.

Il riferimento si trova nel capitolo dedicato alle libertà: «la difesa è sempre legittima» non è una frase inedita. Ben più forte è quella che la precede: «se violi la mia casa o mi aggredisci per strada rischi la vita».

C’è bisogno di un po’ di tempo per capire se, per non farsi scavalcare da Vannacci, la destra di maggioranza e di governo rilancerà su questo tema; intanto è probabile che nel decreto sicurezza, al momento all’esame del Quirinale e che ci s’attende approvato nel prossimo consiglio dei ministri, entri una sorta di scudo penale per gli agenti delle forze dell’ordine, non indagabili se hanno agito per l’adempimento di un dovere o per stato di necessità.

