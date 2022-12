Sauer 100 Classic cal. .308 Winchester, presentazione e prova a fuoco

La Sauer 100 Classic è l’entry level della gamma del produttore tedesco, che da qualche anno è entrata a far parte del gruppo Blaser.

La carabina si fa notare subito per la bella calciatura in legno di faggio, dalla linea classica, con calcio dritto, privo di Montecarlo, e un calciolo in gomma ben dimensionato per il calibro. La 100 Classic in prova monta una canna da 56 centimetri, camerata in .308 Winchester passo di rigatura di 1:11″, con volata filettata per consentire il montaggio di un freno di bocca o, nei Paesi in cui è consentito, un soppressore sonoro. Lo scatto è regolabile in un range tra 1 e 2 kg: il Lyman ha rilevato un valore di poco superiore al kg.

Abbiamo provato la Sauer 100 Classic all’Oklahoma Camp di Uboldo su una distanza di 100 metri impiegando un cannocchiale Minox e munizioni con palla da 150 grani di Fiocchi e Norma.

Produttore : Sauer , Germania

: , Germania Modello : 100 Classic

: 100 Classic Calibri : mini: .223 Rem.; standard: .243 Win., .270 Win., 6,5×55 SE, 7mm-08, 6,5 Creedmoor, .308 Win., .30-06 Spring., 8×57 Is, 9,3×62; magnum: 6,5 Prc, .300 Win. Mag., 7mm Rem. Mag.

: mini: .223 Rem.; standard: .243 Win., .270 Win., 6,5×55 SE, 7mm-08, 6,5 Creedmoor, .308 Win., .30-06 Spring., 8×57 Is, 9,3×62; magnum: 6,5 Prc, .300 Win. Mag., 7mm Rem. Mag. Canna : mini/standard: 560 mm; magnum: 620 mm

: mini/standard: 560 mm; magnum: 620 mm Peso : mini/standard: 3.050 g circa; magnum: 3.150 g circa

: mini/standard: 3.050 g circa; magnum: 3.150 g circa Lunghezza : mini/standard: 1.065 mm; magnum: 1.125 mm

: mini/standard: 1.065 mm; magnum: 1.125 mm Scatto : 1.000 g – 2.000 g

: 1.000 g – 2.000 g Caricatore : polimerico estraibile da 4 (mini e magnum) e 5 colpi (standard)

: polimerico estraibile da 4 (mini e magnum) e 5 colpi (standard) Materiali: acciaio per canna e carcassa, legno di faggio per la calciatura

