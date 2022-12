Springfield Armory Saint Victor, la carabina stile Ar-15 in calibro da pistola

9 mm: la Saint Victor, la carabina stile Ar-15 di Springfield Armory, è ora disponibile in calibro da pistola.

Le prestazioni della Saint Victor in 9 millimetri: Springfield Armory presenta così l’ultima novità a catalogo, ossia la declinazione della sua carabina stile Ar-15 in un calibro da pistola; e che si punti a prestazioni notevoli si intuisce già dalla capacità del caricatore prescelto (stile Colt, in acciaio), 32 colpi.

Abbinata a una carcassa in alluminio aeronautico 7075 T6 tipo III con rivestimento anodizzato, la canna da 406 millimetri (passo di rigatura 1:10”; finitura Melonite) è protetta per l’intera lunghezza da un copricanna free floating in alluminio con slot M-Lok; il grilletto flat è placcato con una finitura al nichel-boro.

Grazie alle caratteristiche del calcio regolabile in cinque posizioni (impugnatura B5, così come il ponticello in polimero), la lunghezza complessiva dell’arma oscilla tra 806 e 889 millimetri; 3.145 grammi il peso.

Carabina a massa battente, la Springfield Armory Saint Victor calibro 9 millimetri si completa con sicura al pollice ambidestra e mire flip-up; il prezzo di lancio al pubblico americano è pari a 1.299 dollari.

