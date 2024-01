Savage 110 Magpul Scout, una nuova carabina scout

La Savage ha presentato la bolt-action 110 Magpul Scout, carabina scout col calcio Magpul Hunter; tre i calibri, due le colorazioni disponibili.

Mantiene ridotte le dimensioni (lunghezza complessiva 978 millimetri, peso 3.080 grammi) ma rinnova il calcio: ancora più grippante, il Magpul Hunter aumenta la versatilità della nuova carabina scout della Savage, per l’appunto 110 Magpul Scout.

Pensata come multiuso adattabile a contesti diversi e diverse situazioni, in tutti e tre i calibri in cui è prodotta (6,5 Creedmoor, .308 Winchester, .450 Bushmaster) l’arma si sviluppa lungo una canna di 16,5” (419 millimetri, ottenuta mediante bottonatura d’una barra in acciaio al carbonio, stesso materiale dell’azione) con finitura nera opaca e freno di bocca.

Carabina bolt-action con bedding in alluminio, la Savage 110 Magpul Scout si completa inoltre con slitta sistema d’ottiche metalliche, slitta Picatinny integrale, slot M-Lok su asta e parte posteriore del calcio, sicura tang sull’impugnatura e caricatore estraibile stile Aics (alberga quattro colpi nel .450 Bushmaster, dieci negli altri due calibri). Il peso di sgancio del grilletto AccuTrigger è regolabile tra 680 e 1.815 grammi; è regolabile (330-381 millimetri) anche la length of pull.

Infine il prezzo: disponibile in quattro versioni, nera e flat dark earth ciascuna delle quali sia per destrimani sia per mancini, la 110 Magpul Scout costa 1.099 dollari.

