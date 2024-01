L’Annuario Armi 2024 in edicola e sul web

Edizione numero venti: ecco l’Annuario Armi 2024, l’unica pubblicazione italiana che accanto alla fotografia dei circa cinquemila modelli disponibili sul mercato affianca prezzo al pubblico, calibri e lunghezza della canna.

Nelle prossime ore sarà disponibile nei punti vendita fisici, a partire dalle edicole, e nel negozio online di Editoriale C&C, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine e Armi & Tiro, pronto ad accompagnarvi per tutto il 2024: la nuova edizione dell’Annuario Armi (è la ventesima, numero storico; 264 pagine a colori; 15 euro in edicola, 19 nel negozio online spese di spedizione comprese) è infatti aggiornata nel dettaglio; e oltre a espandere fino a 25.000 le circa 5.000 voci presenti sulla carta (non perché ci sono modelli in più; ma perché senza i vincoli della stampa è possibile creare una nuova voce per ogni singolo dettaglio che cambia) il corrispettivo online, facilmente raggiungibile inquadrando i qr-code stampati sul lato d’ogni pagina, consentirà di seguire quotidianamente le oscillazioni dei prezzi.

Sono proprio i prezzi delle armi una delle caratteristiche distintive, e più apprezzate, dell’Annuario Armi; come l’anno scorso, accanto all’immagine d’ogni modello abbiamo deciso di pubblicare anche le lunghezze di canna disponibili e soprattutto i calibri; usando i menù a tendina, nel database online è possibile combinarle anche con il peso complessivo e i colpi a disposizione nel caricatore.

284 pagine full color

Sempre a metà tra oggetto da collezione e strumento di consultazione quotidiana (c’è addirittura chi ne compra due, uno da archiviare in fila accanto agli altri e uno da sottolineare e spiegazzare), l’Annuario Armi continua ad articolarsi in otto sezioni principali, ciascuna delle quali contraddistinta da un colore diverso: pistole semiautomatiche (blu), revolver (azzurro), fucili a canna liscia (verde scuro), fucili a canna rigata o carabine (verde chiaro), armi ad avancarica lunghe e corte (ocra), armi ad aria compressa lunghe e corte (marrone), ottiche (rosso) e munizioni (viola).

Affiancandoli al listino, la parte che più di tutto la contraddistingue (in Italia non ci sono pubblicazioni analoghe; l’Annuario Armi nasce da un lavoro complessissimo, cui la redazione si dedica per tutto l’anno: in questi giorni stiamo già pensando a come impostare l’edizione 2025), ogni sezione si completa con i test (sedici totali) delle armi più rappresentative dell’anno solare appena concluso.

Buona lettura, buona consultazione e buono sfogliamento dalla redazione dell’Annuario Armi: ci vediamo tra poco in edicola o nello shop online d’Editoriale C&C.

