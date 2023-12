Savage presenta due nuovi bipiedi polimerici

Savage Arms ha annunciato la creazione di due bipiedi polimerici pensati sia per i tiratori sportivi sia per i cacciatori; sono disponibili in due opzioni, con attacco M-Lok e per magliette porta cinghia a sgancio rapido.

I due bipiedi sono interamente costruiti in polimeri per ridurre al massimo il peso complessivo, che ammonta a soli 312 grammi per la versione M-lok e di 354 per la versione per maglietta porta-cinghia.

La lunghezza delle astine è regolabile su due lunghezze tra 183 e 250 mm, per una distanza dei due piedini gommati compresa tra 229 e 292 mm.

Savage ha previsto anche la regolazione dell’inclinazione laterale, con 50 gradi di variazione. Negli Usa il prezzo è, negli Stati Uniti, di 99 dollari.

“Stiamo costruendo un marchio lifestyle attorno al moderno tiratore e cacciatore“, dice Beth Shimanski, direttore del marketing di Savage, “I bipiedi che rendono l’allenamento, la competizione e la caccia più facili e divertenti sono una grande espansione del nostro marchio. Queste nuove opzioni sono state progettate per ottenere le migliori prestazioni: siamo entusiasti di vederli abbinati ai nostri nuovi e innovativi fucili in scenari competitivi, di allenamento e di caccia”.

Maggiori informazioni su questi bipiedi e sulla gamma completa di Savage possono essere trovate su www.savagearms.com, mentre un breve tutorial è disponibile su savagearms.com/blog?p=how-to-install-a-savage-bipod.