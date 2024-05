Sig Sauer Romeo-Msr Gen II, il red dot di seconda generazione per modern sporting rifle

La Sig Sauer ha aggiornato il suo red dot per modern sporting rifle: il Romeo-Msr ora è disponibile nella variante Gen II, con reticolo rosso o verde.

Nuovo look, funzioni ottimizzate: è un restyling classico quello cui la Sig Sauer ha sottoposto il Romeo-Msr, il suo red dot per modern sporting rifle (ne esiste anche una versione flat dark earth), per portarlo nella seconda generazione.

Si può scegliere tra due reticoli, rosso e verde; e grazie all’apposita rotella si può regolare la luminosità tra dodici diversi livelli, due dei quali notturni.

Impiegabile in cowitness con le mire dell’arma, utile a mantenere il puntamento giusto quando si spazia tra tiri lunghi e tiri brevi, di per sé il Sig Sauer Romeo-Msr Gen II (20 millimetri l’obiettivo della lente multistrato; 170 dollari il prezzo di lancio al pubblico internazionale) non consente d’ingrandire l’immagine; lo si può fare però se ci si abbina il magnifier Juliet3-Micro 3x (420 dollari il prezzo totale del kit).

Infine, l’alimentazione è affidata a una batteria a bottone Cr2032: grazie alla tecnologia Motac (accensione e spegnimento intelligente) la sua vita operativa raggiunge le 40.000 ore.

