Konus Fiery 3x-24x, monocolo termico compatto e performante

Il Konus Fiery 3x-24x è il nuovissimo monocolo termico top di gamma dell’azienda veronese

Con corpo in magnesio, verniciatura antigraffio e un’ottima qualità ottica, il Konus Fiery 3x-24x è compatto e performante, con focale da 35 mm e risoluzione 640×512 pixel. Oltre alle funzioni che siamo soliti trovare nei termici – ovvero la possibilità di registrare foto e video grazie a una memoria integrata di 32 Gb e alla filettatura per fissarlo su un treppiede – Fiery presenta ben sei palette di colore (bianco caldo, seppia, verde caldo, rosso caldo, rosso ferro e nero caldo).

Le caratteristiche

È possibile calcolare la distanza mediante analisi video, con un ampio monitor Oled 1440×1080 di 0,41 pollici. È impermeabile e dotato della funzione di allarme incendi, che consente di rilevare alla distanza di 1,5 km un incendio settando l’intensità del sensore fra basso/medio e alto al fine di riconoscere solo il fuoco o anche corpi incandescenti o acqua bollente. Dotato di due batterie ricaricabili e di bonetta aggiuntiva per proteggere l’occhio dai riflessi, ha dimensioni così contenute (151x42x74 mm, per un peso di 318 grammi) da poter essere tenuto in tasca. Il prezzo al pubblico è di 2.599 euro.

