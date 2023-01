S’avvicina lo Shot Show 2023

Dal 17 al 20 gennaio Las Vegas ospiterà lo Shot Show 2023.

È tradizionalmente la fiera delle armi che apre l’anno solare: manca dunque sempre meno allo Shot Show 2023, in programma a Las Vegas (Venetian expo + Caesars forum) dal 17 al 20 gennaio.

Dato che introduce la stagione è da sempre un appuntamento intrigante anche per i cacciatori e i tiratori europei; insieme a prodotti tipicamente americani c’è infatti spesso modo di vedere in anteprima qualcosa che poi arriverà al di là qua dell’oceano, di solito in tempo per Iwa.

Per la mattina dell’inaugurazione (le 10 a Las Vegas, le 19 in Italia) è già stata annunciata una conferenza stampa congiunta dei dirigenti di Davidson, Glock e Gunsite academy che si sono rese protagoniste di una «collaborazione esclusiva decisamente speciale».

Nel frattempo l’Nssf ha annunciato le date delle due edizioni successive: lo Shot Show si terrà dal 23 al 26 gennaio 2024 e dal 21 al 24 gennaio 2025.

