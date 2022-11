Verso Iwa 2023: i numeri provvisori

A tre mesi dall’apertura dei cancelli sono già più di ottocento gli espositori accreditati all’Iwa 2023.

Il numero crescerà di sicuro, ma anche se si fermasse qui sarebbe comunque notevole: sono infatti già 834 gli espositori accreditati all’Iwa 2023, la principale fiera europea di armi e di caccia in programma a Norimberga dal 2 al 5 marzo; 48 le diverse nazioni rappresentate.

Per circa il 30% degli espositori sarà la prima volta all’Iwa ove i visitatori avranno modo d’incontrare anche chi, come Leica, Merkel e Haenel, a causa delle restrizioni sanitarie non riuscì a partecipare all’edizione 2022. «La pandemia ha mostrato che più di tutto questo settore ha bisogno di interazioni tra professionisti» nota Olaf Sauer, dirigente della Merkel.

Il programma della fiera prevede l’allestimento di tre nuove aree dedicate a coltelli, airsoft e ottiche, per i test delle quali è prevista l’apertura di una dark room dedicata. Nel frattempo gli organizzatori hanno rafforzato la collaborazione con World forum of shooting activities (Wsfa), Institut européen des armes de chasse et de sport (Ieacs) e Association of european manufacturers of sporting ammunition (Afems), che offriranno il proprio contributo nelle discussioni sui temi di rilievo internazionale.

La biglietteria online è già aperta; in prevendita il biglietto giornaliero costa 34 euro, 50 quello che consente l’accesso per tutto il fine settimana.

