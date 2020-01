Sccy Dvg-1, la pistola subcompatta dall’aspetto aggressivo

La Sccy Dvg-1 è una pistola subcompatta striker fired calibro 9 mm dal peso contenuto.

Le dimensioni sono ridotte, 152 millimetri per 440 grammi, il profilo decisamente aggressivo e non solo per il grilletto flat quasi verticale: si chiama Dvg-1 la pistola subcompatta presentata da Sccy nelle ultime ore. L’arma, una striker fired calibro 9 mm, è principalmente destinata al porto quotidiano. Oltre alle mire fisse, può però essere dotata anche di punto rosso Crimson Trace CTS-1500 da 3,5 moa. La sua canna da 79 millimetri (1:16 il passo di rigatura) è rifinita con un apposito rivestimento in nitruro nero. Da 10+1 colpi il caricatore, 2.495 grammi il peso di sgancio del grilletto. Popolare il prezzo della Sccy Dvg-1, 289 dollari che salgono a 389 nella versione col red dot.