Walther CCP M2, la pistola per il porto occulto ora in calibro .380 ACP

Walther ha annunciato che la pistola per il porto occulto CCP M2 sarà disponibile anche in 9 corto.

CCP è un nome parlante, sta per Concealed Carry Pistol, ossia pistola per il porto occulto. Oltre che in 9 mm, da qualche giorno Walther la propone anche in calibro .380 ACP. La Walther CCP M2 si distingue soprattutto per la presenza della tecnologia Softcoil che lavorando sui gas aiuta a ridurre il rinculo e migliorare ergonomia e accuratezza del tiro. In combinazione con una molla alleggerita e un design della canna sfinato, facilita inoltre la gestione del carrello. Leggero (2.495 grammi) il peso di sgancio del grilletto, dalla precorsa ridotta – poco meno di 7 millimetri.

Nell’allestimento .380 ACP, questa pistola per il porto occulto è dotata di sicura manuale al pollice e interna al percussore, pulsante di sgancio del caricatore reversibile e slitta Picatinny.

Alla presentazione dell’arma Walther ha dedicato un apposito video su YouTube, rilanciandolo anche sul proprio canale Instagram. Si attendono ulteriori comunicazioni sul prezzo al pubblico.

In autunno si era parlato di Walther per la riproposizione della PPK, la pistola di James Bond con carrello e fusto in acciaio inossidabile.