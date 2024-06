La Staccato C disponibile sul mercato

La Staccato ha annunciato che la sua pistola C, optic ready calibro 9×19 mm con canna di 4”, è disponibile sul mercato.

Promessa rispettata al secondo: presentata durante lo Shot Show di Las Vegas con l’avvertenza che sarebbe stata disponibile nel corso dell’estate, dal giorno del solstizio la Staccato C è arrivata ufficialmente sul mercato (al momento americano, ma a breve anche internazionale; per l’Italia è necessario attendere comunicazioni dalla Bignami, che gestisce la distribuzione del marchio).

Si tratta di una pistola che in virtù della sua costruzione la Staccato definisce come una tuttofare: sulla carta la presenza della canna bull di 4” (102 millimetri) e di due impugnature di dimensioni diverse, compatta (15+1 colpi calibro 9×19 mm) o full size (17+1), la rende infatti idonea sia al porto occulto sia alla difesa abitativa sia all’impiego come arma di servizio.

Complessivamente lunga 193 millimetri, la Staccato C (fusto in alluminio aeronautico 7075, peso complessivo 735 grammi) mantiene le innovazioni tecniche introdotte con l’ultracompatta Cs.

La configurazione optic ready consente d’installare rapidamente un red dot sul carrello; già in sede d’acquisto si può scegliere tra una serie di Trijicon, Leupold, Aimpoint e Holosun.

Non è l’unica possibilità di customizzazione: spendendo più dei 2.600 dollari del prezzo base si possono modificare la finitura della canna, eventualmente Dlc, la configurazione dei tagli di presa (X-Series) e la forma del grilletto (disponibile anche flat), e alleggerirne il peso di sgancio (non 1.815-2.040 grammi, ma 1.360-1.585).

