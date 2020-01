Shadow Systems MR920, la pistola multiruolo presentata a Las Vegas

La pistola multiruolo Shadow Systems MR920 reinterpreta in una nuova luce la MR918: è qualcosa di più che una semplice pistola compatta calibro 9 mm.

In principio fu la MR918, MR come multirole, pistola multiruolo. Shadow Systems ci è tornata sopra e in occasione dello Shot Show ha lanciato la nuova MR920, pistola sportiva, certo, ma anche per la difesa personale e, perché no, per un uso istituzionale. Disegnata nei due allestimenti Elite e Combat, la Shadow Systems MR920 nasce dunque su canna fluted in acciaio inossidabile 416R match grade e fusto in polimero con design specifico e impugnatura bella grippata dal sapore aggressivo. I tagli sul carrello, anteriori e posteriori, sono ottimizzati per il maneggio in condizioni di stress emotivo ma non inficiano l’eventuale rapida estrazione dalla fondina.

In entrambi i modelli si può scegliere per l’optic cut sul carrello: rapidissima l’installazione del red dot, svariati i modelli compatibili senza bisogno di slitta. In alternativa è disponibile anche la versione con mira dovetail.

Nuovo profilo per la guardia del grilletto, con doppio undercut. Il grilletto, flat, è realizzato in alluminio; regolabile tra 1.815 e 2.040 grammi il peso di sgancio, così come regolabile è anche l’angolo del backstrap. Shadow Systems è inoltre intervenuta sulla leva di sgancio del carrello, migliorata, e ha optato per un design beavertail. Da 15 colpi i due caricatori.

Shadow Systems MR920: doppio allestimento per la pistola multiruolo

La Shadow Systems MR920 Elite (944 dollari) si presenta con una canna da 102 millimetri (o 114 se filettata) titanium-carbo-nitride con finitura DLC. 181 millimetri la lunghezza totale per un peso di 580 grammi. Stessa lunghezza ma bilancia leggermente diversa per la Shadow Systems MR920 Combat, 600 grammi; 839 dollari il prezzo di questo allestimento che non prevede la presenza di canna filettata.

Alla sua nuova pistola multiruolo Shadow Systems ha dedicato due video specifici, vista d’insieme e specifiche tecniche, più uno incentrato sul red dot.

