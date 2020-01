Taurus Defender 856, il revolver compatto in sei varianti

Presentato allo Shot Show 2020, il Taurus Defender 856 è un revolver compatto disponibile in quattro allestimenti standard e due speciali.

Quattro modelli standard, due speciali: sono dunque sei le varianti in cui si declina il Taurus Defender 856, il nuovo revolver compatto presentato nel corso dello Shot Show 2020. Basata sull’856, l’arma è disegnata in modo da favorire il porto occulto e la difesa personale. Si tratta di un sei colpi calibro .38 Special +P a singola-doppia azione con canna da 76 millimetri; 190 millimetri la lunghezza totale.

A differenza di altri revolver della medesima categoria, alla tacca di mira fissa Taurus abbina una mira frontale al trizio installata di fabbrica. L’acquisizione del bersaglio è favorita dal contorno arancione su cui si staglia la fibra colorata. La sicurezza è affidata al sistema transfer bar.

Si diceva di sei modelli diversi. Le quattro varianti tradizionali presentano tutte impugnatura in gomma Hogue per massimizzare l’assorbimento del rinculo e facilitare una presa salda. È possibile scegliere tra fusto in acciaio inossidabile con finitura opaca, fusto in lega d’alluminio ultraleggero con finitura opaca, fusto in acciaio inossidabile con finitura nera Tenifer anche sulla canna, fusto in lega d’alluminio con finitura nera anodizzata. I modelli in alluminio pesano 455 grammi, 990 grammi quelli in acciaio. Il prezzo di lancio oscilla intorno ai 425 dollari.

Vi si aggiungono poi due declinazioni speciali, la Two Tone (477 dollari) con fusto in acciaio inossidabile e finitura opaca, tamburo nero e impugnatura VZ nerogrigia decisamente aggressiva e la Tungsten Cerakote (445 euro) con impugnatura in legno di noce.

