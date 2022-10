Sig Sauer P226-X Five, la pistola sportiva si rinnova

Sig Sauer ha apportato alcune modifiche alla pistola sportiva P226-X Five, ora disponibile in due nuove varianti tra loro differenti per le guancette.

Corsa di retroscatto e peso di sgancio regolabili, red dot Romeo1Pro o Romeo2 (ma anche qualsiasi altra ottica con impronta Pro) rapidamente installabile, canna bull da 127 millimetri, acciaio bene in vista anche sul fusto: si rinnova così la Sig Sauer P226-X Five, pistola sportiva calibro 9mm in azione singola; Sig Sauer ha infatti apportato a una piattaforma già apprezzatissima una serie di modifiche che hanno subito catturato l’attenzione degli appassionati dalle due parti dell’oceano.

Sono due le varianti al momento disponibili, tra loro differenti per il tipo di guancette Hogue impiegate: nel modello Classic le Black piranha sono infatti sostituite dalle Cocobolo; non cambia però la minigonna, sempre in lega.

Le dimensioni sono quelle di una classica pistola full size: la nuova Sig Sauer P226-X Five misura infatti 220 millimetri e pesa 1.292 grammi. Della dotazione di serie fanno parte tre caricatori da venti colpi, la mira frontale in fibra ottica e una slitta M1913. La notizia è arrivata quando in Italia mancava un minuto alle cinque del pomeriggio; è evidentemente prematuro tentare di sapere di più sul prezzo al pubblico.

