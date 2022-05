Sig Sauer Cross-Prs, la carabina sportiva per il tiro a lunga distanza

La Sig Sauer Cross-Prs è una carabina sportiva per il tiro a lunga distanza contrassegnata dall’acciaio in buona parte della struttura, calcio compreso; due i calibri disponibili.

Calcio collassabile, peso (6.440 grammi) bilanciato per ridurre il rinculo e dunque il tempo che ci vuole a prendere di nuovo la mira, acciaio diffuso: Sig Sauer disegna così la Cross-Prs, la nuova carabina sportiva riconfigurata per le esigenze del tiro a lunga distanza.

1 di 2

Bolt action disponibile in .308 Winchester e 6,5 mm Creedmoor, la Sig Sauer Cross-Prs si sviluppa lungo una canna pesante contour lunga 610 millimetri (filettatura 5/ 8 -24) protetta da un copricanna da 406 millimetri; la sua struttura (due pezzi) rende facile la connessione a bipiede e treppiede. Sull’azione Sig Sauer ha spalmato la finitura Cerakote Elite; in polimero l’impugnatura, in lega l’estremità anteriore del calcio. Della dotazione di serie fanno parte un caricatore Aics da 10 colpi e la slitta M-Lok; a due fasi il grilletto match. Complessivamente la Sig Sauer Cross-Prs misura 1.130 millimetri; il prezzo al pubblico internazionale non è stato ancora reso noto.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.