Sig Sauer Mcx-Rattler Lt, una nuova arma tattica modulare

La Sig Sauer ha presentato la Mcx-Rattler Lt, arma tattica in tre calibri caratterizzata da una modularità elevata.

Almeno per i criteri europei le dimensioni sono quelle di un’arma corta: tra di sé intercambiabili e compatibili con tutti i copricanna contrassegnati dalla sigla Lt, le canne della nuova Sig Sauer Mcx-Rattler Lt, rotomartellate a freddo (le s’ottengono da una barra d’acciaio al carbonio), misurano infatti 171 o 197 millimetri.

La modularità è il fattore chiave su cui la Sig Sauer è intervenuta per potenziare le performance della Mcx-Rattler versione standard, già disegnata sulla base delle esigenze delle forze speciali: tutti i comandi, inclusa la leva di fermo, sono ambidestri; e si può scegliere se si vuole (versione Rmcx, r- come rifle) oppure no (versione Pmcx, p- come pistol) il calcio collassabile per lo sparo in imbracciata.

Stile Ar-15, il caricatore ospita trenta colpi in .300 Blackout e 5,56×45 mm Nato, ventotto in 7,62×39; la dotazione si completa con spegnifiamma, grilletto flat a due stadi e slitta M1913. Il peso oscilla tra i 2.300 e i 2.800 grammi a seconda della configurazione; per conoscere il prezzo e i tempi della distribuzione internazionale è necessario attendere.

