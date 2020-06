Sig Sauer P238 Spartan II, in ricordo dei Trecento

La Sig Sauer P238 Spartan II riporta la scritta Molon labe, che in greco antico significa letteralmente “vieni a prendere”.

Secondo lo storico Plutarco, questa frase fu pronunciata per la prima volta dal re di Sparta Leonida I al re persiano Serse che gli chiedeva di consegnare le armi, durante la battaglia delle Termopili, nel 480 a.C.

Com’è noto, 300 Spartani riuscirono a tenere il passo delle Termopili per tre giorni e inflissero gravi perdite all’esercito persiano prima di essere annientati.

L’azione degli Spartani ritardò la marcia persiana verso Atene, offrendo così agli abitanti il tempo per evacuare la città.

Le Termopili furono una sconfitta per i Greci, ma l’eroismo mostrato rappresentò una vittoria strategica e morale. Nello stesso anno i Greci sconfissero i Persiani nella battaglia di Salamina, e, l’anno successivo, nella battaglia di Platea. Tanto che i Persiani abbandonarono la Grecia.

L’uso negli Stati Uniti

Negli Usa la frase in greco e la sua traduzione inglese sono spesso usate dagli attivisti del secondo emendamento, quello che riguarda il diritto di portare armi per la difesa personale.

La frase cominciò ad apparire su alcuni siti alla fine degli anni 90 del secolo scorso: in pratica, chi la pronuncia si mostra come un forte sostenitore della libertò di portare armi, che non consegnerà a nessuno. Proprio come Leonida.

