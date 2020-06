Umarex Glock 45: pistola airsoft o replica?

Ultima arrivata nel catalogo, la Umarex Glock 45 è una pistola airsoft che ricalca da vicino la G45.

Se non fosse per la scritta sulle guancette, “prodotta su licenza ufficiale di Glock”, a prima vista potrebbe sembrare un’arma comune: e invece la Umarex Glock 45 è una pistola airsoft che replica la Glock quasi fino all’ultima vite. Oltre che nell’aspetto, è infatti uguale in dimensioni (187 millimetri la lunghezza), peso (620 grammi), forma del caricatore, contraccolpo del carrello e addirittura nel processo di smontaggio. Il senso è chiaro: non è solo questione di godimento estetico, serve per prendere dimestichezza con le armi comuni da sparo. La ridotta energia che sviluppa, inferiore a 1 Joule, la rende annoverabile tra le armi di libera vendita in Italia. Per adesso però niente si sa della distribuzione internazionale né del prezzo al pubblico.

La Umarex Glock 45 ha in pancia 22 colpi 6 mm BB, che espelle alla velocità di 90 m/s. La completano carrello in metallo, slitta tipo Weaver, comandi ambidestri, sicura al grilletto. È l’ultima arrivata in casa Umarex, ma non è l’unica replica Glock. Nel catalogo si trovano infatti anche la G17 Gen 3, Gen 4 e Gen 5, la G18C, la G19 Gen3, Gen4 e X e la G42.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.