Sig Sauer P320 Axg Legion, una nuova pistola full size

L’Axg Legion, ultimo allestimento della Sig Sauer P320, si presenta come una pistola full size con impugnatura in metallo.

In acciaio al carbonio la canna da 25 millimetri senza filettatura, in acciaio inossidabile il carrello (rivestimento grigio Cerakote Legion) e la fire control unit, in alluminio l’impugnatura Axg, serie di cui entra a far parte: dalla combinazione di questi materiali nasce la pistola full size che rappresenta ultima declinazione della P320 in casa Sig Sauer.

È l’Axg Legion, optic ready chiaramente striker fired la cui camera d’espansione a due sfiati, brevettata, consente di ridurre il rinculo fino al 30%; sul carrello sono particolarmente evidenti i tagli di presa anteriori e posteriori.

Di serie l’Axg Legion (208 millimetri per 1.023 grammi) ospita un caricatore in acciaio da 21 colpi; è comunque possibile ordinarne anche uno dalla capacità ridotta (10 colpi). Della dotazione base fanno inoltre parte grilletto flat scheletrizzato, mire diurne-notturne X-Ray3, guancette Hogue Custom G10 e slitta M1913, non però la sicura manuale di cui la Sig Sauer ha deciso di fare a meno.

