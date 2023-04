Fn Reflex, la pistola microcompatta a capacità elevata

La Reflex, nuova pistola microcompatta della Fn America, è dotata d’un caricatore da undici e uno da quindici colpi utilizzabili in rapida successione.

Uno da undici, l’altro da quindici colpi calibro 9 mm: entrambi bifilari e facilmente sostituibili (peraltro il pulsante di sgancio è reversibile), i due caricatori che la corredano tengono alta la capacità della Reflex, la nuova pistola microcompatta che la Fn America ha pensato per il porto occulto; lo sottolineano bene le sue dimensioni, 157 millimetri complessivi per uno spessore di appena 25 millimetri e un peso di 520 grammi.

Sono quattro le versioni a catalogo: ognuno dei due allestimenti, quello standard da 599 dollari e l’optic ready Mrd (sta per micro red dot; la piastra base è compatibile con gli Shield Rmsc e la serie K della Holosun; ma le viti in dotazione consentono d’installarne rapidamente altri) da 659, sono infatti disponibili in nero e in flat dark earth. Per favorire il grip, l’impugnatura è stata punteggiata con la tecnica in-mold.

1 di 4

Pistola hammer fired ad azione singola con cane interno e canna rotomartellata da 84 millimetri scarsi a corona incassata, la Fn Reflex si completa con una mira frontale notturna in acciaio, regolabile in deriva, arricchita da un inserto arancione al trizio alta visibilità; sulla slitta è possibile installare dispositivi d’illuminazione o accessori. Lo scatto del grilletto è regolabile tra 2.040 e 2.495 grammi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.