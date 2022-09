Sig Sauer P320 Raze, il carrello per customizzare la Sig Sauer P320

Si chiama Raze il nuovo carrello aftermarket da 3,9” destinato a customizzare la Sig Sauer P320.

È una delle pistole più note degli ultimi anni e ogni tanto sul mercato arriva un nuovo pezzo aftermarket a lei destinato: dopo il caricatore da trenta colpi e le guancette per la variante Axg, ora c’è anche un carrello per customizzare la Sig Sauer P320 calibro 9mm; si chiama Raze e misura 3,9” (99 millimetri).

Impiegabile con una canna non filettata da 99 millimetri o con una filettata da 117, il nuovo carrello custom è compatibile con l’impugnatura sia della P320 Compact, non però X-Series, sia della Carry e della full size, anche X-Series; una volta montato la pistola diventa automaticamente una optic ready, sulla quale si possono rapidamente installare i red dot Romeo1-Pro, Romeo2, Delta Point Pro e Rmr. Sul carrello (la struttura è in acciaio inossidabile trattato con una finitura Pvd al nitruro) sono inoltre alloggiate le mire notturne X-Ray3, d’altezza compatibile con un moderatore di suono ove consentito. Il particolare design dei tagli di presa favorisce la gestione; non è prevista l’indicazione visiva del colpo camerato. Sig Sauer ha fissato in 450 dollari il prezzo al pubblico internazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.