Sig Sauer P365-Axg Legion, una nuova variante per una classica pistola compatta

La pistola compatta Sig Sauer P365 è ora disponibile anche nella variante Axg Legion, sempre calibro 9×19.

Axg sta per Alloy XSeries grip, a contrassegnare la presenza dell’impugnatura modulare in metallo: in questa serie entra una nuova variante della pistola compatta Sig Sauer P365, ora disponibile anche nell’allestimento Axg Legion (lo spessore resta di 1”, 25 millimetri; 168 millimetri la lunghezza; 737 grammi il peso) con finitura Cerakote Legion Gray Elite.

Una pistola striker fired compatta calibro 9 mm

Oltre che per le guancette, quest’arma si riconosce a una prima occhiata per il design del carrello optic ready (è ottimizzato per i red dot Sig Sauer Romeo Zero Elite e Romeo-X Compact), caratterizzato dalla camera d’espansione a due finestre, brevettata, per la mitigazione del rinculo e dai tagli di presa aggressivi.

Striker fired con canna in acciaio al carbonio (la fire control unit è invece realizzata in acciaio inossidabile), la Sig Sauer P365-Axg Legion si completa con grilletto flat, caricatore da 17 colpi calibro 9×19 e mire diurne-notturne XRay3. La Sig Sauer non ha ancora annunciato il prezzo al pubblico internazionale.

