Sig Sauer RomeoZero Pro, il red dot per pistole full size

Nelle scorse ore Sig Sauer ha annunciato il lancio del RomeoZero Pro, red dot per pistole full size in tre varianti.

Le caratteristiche della serie RomeoZero e la compatibilità del Romeo1Pro (ma anche della DeltaPoint Pro): è il RomeoZero Pro, il nuovo red dot per pistole full size sviluppato da Sig Sauer in tre differenti versioni; si può infatti scegliere tra punto rosso da 3 moa o 10 moa (246 dollari) e alternanza tra punto rosso da 2 e reticolo da 32 moa (279 dollari).

In polimero ultraleggero (appena 14,2 grammi il peso; dimensioni 46,4 x 32,7 x 27,7 millimetri) rinforzato in carbonio, l’alloggio ospita una lente asferica antigraffio da 30 millimetri libera da parallasse (zoom 1x, regolazione a passi di 1 moa); Sig Sauer ha deciso di installare anche una tacca di mira di backup con pigmento Swiss Superluminova, utile ad aumentare la visibilità. Grazie alla tecnologia Touch-activated programming sono immediate sia la regolazione della luminosità (otto livelli) sia, nel modello in cui è consentita, la selezione del reticolo. La batteria Cr1632 allunga la vita operativa fino a 20.000 ore.

