Sig Sauer Tango Dmr, il nuovo cannocchiale tattico in due versioni

La Sig Sauer ha presentato il Tango Dmr, cannocchiale tattico nelle varianti 3-18×44 e 5-30×56.

Zero tattile impostabile dal tiratore così come l’ampiezza della corsa, comandi intuitivi, tubo di 34 millimetri, reticolo sul primo piano focale e abbondante diametro dell’obiettivo, rispettivamente di 44 e 56 millimetri: si declina così il Sig Sauer Tango Dmr, il nuovo cannocchiale tattico della Sig Sauer che lo propone in due varianti, 3-18×44 (1.300 dollari, reticolo Milling 2.0) e 5-30×56 (1.500 dollari, reticolo Dev-L 2.0).

In entrambe il funzionamento è affidato a una batteria Cr2032, e in entrambe i comandi sono intuitivi; quello per l’illuminazione è in tipico stile tattico, così da rendere possibile una rapida regolazione della luminosità e un blocco delle impostazioni altrettanto rapido.

Tra le due versioni cambiano ovviamente le specifiche tecniche: a 100 iarde, poco meno di 91 metri e mezzo, il 3-18×44 (peso 725 grammi, pupilla d’uscita 8,2-2,4 millimetri) copre un campo visivo compreso tra 10,6 e 1,8 metri; ovviamente meno esteso quello del 5-30×56 (6,4-1,1 metri a 100 iarde; 880 grammi il peso), la cui pupilla d’uscita oscilla tra 8,1 e 1,9 millimetri. Il reticolo si regola a passi di 0,25 moa o 0,1 mrad.

