Aumento del capitale sociale per Konus

Konus Italia Group spa ha recentemente effettuato l’aumento del capitale sociale, portandolo da 120.000 euro a 1.500.000 euro

Giuseppe Alberti, legale rappresentante della società, commenta come segue: “Abbiamo sentito l’esigenza di supportare l’espansione della società in ottica futura, anche in seguito ai recenti accordi commerciali con il gigante tedesco Umarex, che è diventato nostro distributore in due dei principali mercati europei: Germania e Francia. Il riconoscimento di Umarex quale nostro cliente è una grande soddisfazione che ci gratifica e ci dà motivazione nel continuare a servire il mercato sia italiano sia internazionale, garantendo articoli innovativi, pronta consegna e un efficiente servizio pre e post-vendita. La nuova importante disponibilità finanziaria conferma la solidità che da sempre ci contraddistingue e ci consente di incrementare in maniera decisiva i nostri stock di merci, investendo nello stesso tempo maggiori risorse nello sviluppo di nuove tecnologie al fine di ampliare le nostre linee di prodotti“.

Le ultime novità di Konus

È disponibile in Italia il nuovo visore notturno da fucile Konuspro Nv-3 3-9×32 (codice #7872) con montatura quick release regolabile, cinque reticoli in quattro colori, filtro luce diurna flip up, doppia batteria ricaricabile e illuminatore Ir zoom per la completa oscurità. Le dimensioni compatte e il peso di soli 275 grammi ne fanno uno strumento innovativo e funzionale, estremamente accattivante. Il prezzo al pubblico è di 649 euro.

La collezione dei capi di abbigliamento Konustex comprende ora anche un modello antispino di pantaloni da caccia da uomo, con un particolare rinforzo esteso in tessuto rivestito in gomma che consente di avere una protezione efficace contro rovi e ramaglie. Il capo è impermeabile e dotato di ampie fasce elastiche in vita per un’ottimale adattabilità. Si chiama Mecum e il prezzo al pubblico è di 139 euro (codice #0395).