Sk Arms Mana Stainless, la pistola 1911 in edizione limitata

Sk Arms lancia la Mana Stainless, pistola 1911 in edizione limitata (200 pezzi) ispirata alla Colt Series 70.

La prima serie si distingueva per l’acciaio bluizzato che ora lascia il posto all’acciaio inossidabile: Sk Arms ha cominciato a registrare i preordini per la Mana Stainless, la pistola 1911 in edizione limitata (200 pezzi) in vendita a 3.200 dollari. Come la Blued, anche la Stainless s’ispira all’etica dei guerrieri polinesiani: nella loro cultura Mana è infatti la forza vitale che oltre che negli individui può infondersi in istituzioni, luoghi, oggetti inanimati.

1 di 4

Sul carrello trova spazio una serie di incisioni stilizzate in oro 24 carati, utilizzato anche per il cane; le incisioni proseguono anche sulle guancette in polimero simil-avorio. I tagli di presa sono solo posteriori; dietro quelli sul lato destro si trova, di nuovo in oro, la numerazione progressiva di ogni esemplare da 001 a 200. Sk Arms ha infine scelto una canna match con bushing (ignota al momento la lunghezza; si sa però che per le sue dimensioni l’arma è classificabile tra le full size) optando per il calibro .38 Super Auto. Della dotazione fa parte anche un coltello pieghevole leggerissimo (appena 37 grammi) con lama in acciaio e finitura tartarugata.

