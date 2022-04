Le iniziative di Paganini e Eos ’22

Le armi nel cinema, i visori termici Night Pearl e Heimdall Focus X 350, la ricarica di munizioni, la pratica sportiva: sono tanti i temi su cui si concentrano le iniziative di Paganini a Eos ’22.

Sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più sulle armi di James Bond: nel corso di Eos ’22, la fiera di armi e di caccia in programma a Verona dal 30 aprile al 2 maggio, il giornalista e blogger Paolo Tagini presenterà il proprio libro (sabato ore 11, domenica ore 10; lo intervisterà Giorgio Brancaglion, moderatrice Elena Spadari) nello stand D200, padiglione 12. È lo stand di Paganini, che aggiunge il firmacopie a una serie d’iniziative legate ai brand che distribuisce in Italia.

Ampio spazio sarà dedicato ai visori termici, sia Night Pearl (sabato ore 12) sia Heimdall Focus X 350 (domenica ore 11); e nel corso della fiera (sabato ore 14, domenica ore 16) sarà possibile scoprire la nuova pressa Lee App per la ricarica di munizioni. Appuntamento doppio anche per il seminario sulla scelta dell’ottica, in programma sia sabato (ore 16) sia domenica (ore 14).

Paganini ha deciso di dedicare ampio spazio anche alla pratica sportiva: Gianni Fabianelli presenterà la disciplina del field target (domenica ore 12); Davide Cerrato il tiro dinamico sportivo, l’Idpa, ossia il tiro che simula scenari di difesa personale, e l’action con le armi Grand Power (lunedì ore 12). Nel padiglione di Paganini sarà infine possibile incontrare i rappresentanti di Unarmi, presenti tutti e tre i giorni in cui la fiera sarà aperta (sabato e domenica ore 15; lunedì ore 14).

Saranno più di 500 gli espositori presenti: ci saremo anche noi di Armi Magazine, con una serie d’iniziative e di offerte dedicate.

