Sk Lost State of Transylvania – Daniel Boone, la pistola del pioniere

La Sk arms dedica a Daniel Boone la Lost State of Transylvania, pistola custom da collezione prodotta in soli duecento pezzi.

In Europa fa pensare soltanto alla Romania e al conte Dracula, ma nella seconda metà degli anni Settanta del diciottesimo secolo Transilvania (in inglese Transylvania) fu anche il nome di una colonia extralegale in Nord America, nel territorio oggi a cavallo tra Tennesse e Kentucky; la fondò Richard Henderson, giudice, speculatore e capo dell’omonima compagnia commerciale, che dopo aver acquistato un vasto tratto di terra Cherokee a ovest dei monti Appalachi ingaggiò Daniel Boone, pioniere e cacciatore, per difenderla e farla popolare: a lui, ufficiale durante la guerra d’indipendenza, la Sk Guns dedica una pistola della serie Lost States of America, la terza dopo quelle intitolate a John Siever (Lost State of Franklin) e Sam Houston (Lost State of Jacinto).

1 di 2

Una full size custom

Si tratta di una full size costruita sulla base di una Colt government calibro .45 acp; la Sk Guns ne produrrà soltanto duecento esemplari, in vendita dal prossimo agosto a 2.700 dollari l’una.

Sul lato destro del carrello si trovano, placcati in oro 24 carati, la mappa della regione, con la Transylvania decorata in argento, e il profilo di Henderson; sul sinistro, dove la Sk Guns ha replicato le decorazioni floreali, l’incontro dei delegati datato 1775 e il logo Colt. La descrizione si completa col ritratto di Daniel Boone, raffigurato col suo cane da caccia, sulla parte superiore; là è ben visibile anche il sigillo del Kentucky.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.