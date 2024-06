Gara-test delle munizioni Rottweil da tiro: in palio anche un fucile Beretta

Il 26 e il 27 giugno al Trap Concaverde di Lonato del Garda la Beretta ha organizzato una gara-test delle nuove munizioni Rottweil da tiro.

In palio per i primi sei tiratori della classifica assoluta c’è un fucile Beretta 686: è uno dei motivi d’interesse della gara-test delle nuove munizioni Rottweil da tiro organizzata il 26 e il 27 giugno a Lonato del Garda, presso il Trap Concaverde.

Tra coloro che in gara le hanno impiegate è inoltre previsto un barrage destinato ad assegnare 3.500 cartucce Rottweil (2.000 al primo, 1.000 al secondo, 500 al terzo); parteciperanno il primo classificato in Eccellenza, il primo in Promozione, i primi due di Seconda e i primi due di Terza (in caso di parità in classifica, si procederà allo shoot-off). Gli organizzatori hanno inoltre stabilito premi a scalare, da 150 euro in giù, per le prime dieci posizioni.

L’iscrizione costa 30 euro in Eccellenza, Prima e Seconda Categoria, 25 in Terza e per i veterani, 15 per i tiratori master; in tutti i casi bisogna aggiungere i 27 euro del servizio campo, unica spesa per settore giovanile, lady e paratrap.

