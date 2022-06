Sk The lost State of Jacinto – Sam Houston, la pistola custom da collezione

The lost State of Jacinto – Sam Houston è la pistola custom da collezione con cui Sk Guns ricorda la battaglia di San Jacinto.

Durò appena 18 minuti e fu un passaggio chiave nella storia dell’indipendenza del Texas dal Messico: adesso Sk Guns ricorda la battaglia di San Jacinto (1836, oggi contea di Harris) con una pistola custom da collezione; l’ha chiamata The lost State of Jacinto – Sam Houston, per coinvolgere nella celebrazione anche il generale che guidò l’esercito nella vittoria su Antonio Lopez de Santa Anna. È un’arma fortemente patriottica; antefatto della guerra del 1846-1848, la battaglia di San Jacinto fu una svolta nella storia americana.

Per realizzarla Sk Guns s’è basata sulla Colt 1911 Government .45 Acp; l’ha arricchita con incisioni in oro 24 carati sia sulle guancette in radica di mesquite texana sia sul carrello. A sinistra si legge «Il Texas non sa sottomettersi all’oppressione, qualsiasi sia l’oppressore», frase attribuita a Sam Houston il cui ritratto in oro si prende la sommità del carrello; a destra «Ricordate Alamo, ricordate il massacro di Goliad», il grido che attraversava le truppe in attesa dello scontro. The lost State of Jacinto – Sam Houston sarà prodotta in appena duecento pezzi numerati; ognuno sarà venduto (3.000 euro) insieme a un gettone commemorativo in argento.

