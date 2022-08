Smith & Wesson M&P9 M2.0 Metal, la pistola con fusto in metallo

La Metal è la nuova pistola con fusto in metallo della serie M&P9 M2.0 di Smith & Wesson.

Non abita più sotto le insegne del solo polimero: la serie M&P9 M2.0 di Smith & Wesson ora s’arricchisce di una pistola con fusto in metallo (alluminio T6, se si vuol essere precisi; la finitura è Cerakote grigio tungsteno, la stessa usata per il carrello in acciaio inossidabile), per l’appunto la Metal; l’annuncio risale a poche ore fa, circa le tre del pomeriggio in Italia.

È sufficiente controllare i commenti e la progressione dei like sotto il post Instagram che l’annuncia per accorgersi che l’interesse del pubblico internazionale è subito esploso; è indiscutibilmente merito anche del prezzo di lancio, che Smith & Wesson ha fissato in 899 dollari.

Dal punto di vista tecnico la Smith & Wesson M&P9 M2.0 Metal ricalca le caratteristiche tradizionali della serie, dal calibro 9mm al funzionamento striker fired fino ai comandi ambidestri (il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile) e alle dimensioni full size: la canna (rigatura destrorsa 1:10”; finitura Armornite) misura 108 millimetri e porta la lunghezza complessiva a 188 millimetri (850 grammi il peso).

Grazie alla particolare struttura del carrello si tratta a tutti gli effetti di una pistola optic ready; l’eventuale punto rosso installabile rapidamente s’aggiunge alla mira a tre punti bianchi (due posteriori, uno frontale). L’inclinazione dell’impugnatura a 18° è funzionale a velocizzare mira, sparo e secondo colpo (il caricatore ne ospita 17+1; di serie ne sono forniti due); è finalizzato a un miglior impiego anche l’hold open maggiorato.

Priva di sicura al pollice, la Smith & Wesson M&P9 M2.0 Metal sfoggia front strap in polimero zigrinato e guancette intercambiabili (quattro le taglie: S, M, M-L, L); è assicurata la compatibilità con caricatori, carrelli, fondine e guancette della linea M2.0. Della dotazione di serie fa parte anche una slitta stile Picatinny. Smith & Wesson sottolinea che la tecnologia costruttiva impiegata nell’arma consente di smontarla senza che sia necessario intervenire sul grilletto.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.