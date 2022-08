Wilson Combat Sft9, la pistola custom compatta

Calibro 9mm, la Wilson Combat Sft9 è una nuova pistola custom compatta con caricatore bifilare da 15 colpi.

Fusto in alluminio T6-7075 per contenere il peso negli 845 grammi (1.035 da carica) senza intaccare la solidità, canna match da appena 108 millimetri perché la lunghezza complessiva non raggiunga i 20 centimetri: per costruire la Sft9, la nuova pistola custom compatta annunciata nelle scorse ore, Wilson Combat s’è basata su questi cardini; ne viene fuori un profilo classico abbinato a tecnologie moderne che ne migliorano maneggevolezza e performance. Sul carrello Commander in acciaio inossidabile è spalmata la finitura nera Dlc.

Calibro 9mm, la Wilson Combat Sft9 viene venduta con due caricatori bifilari da quindici colpi; su frontstrap e backstrap si trova la zigrinatura Track che insieme al design complessivo migliora il controllo del rinculo e inoltre riduce il rilevamento. Della dotazione di serie fanno parte anche mira frontale e tacca di mira dovetail. Wilson Combat garantisce rosate da 38 millimetri a 25 iarde, circa 23 metri. Il prezzo al pubblico parte da 3.095 dollari; sale se si chiedono modifiche opzionali come la finitura Armor-Tuff, la sicura al pollice ambidestra e le mire in fibra ottica (verde / rossa), al trizio o a perla in oro.

