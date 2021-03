Smith & Wesson M&P9 Shield Plus, la pistola microcompatta per il porto occulto

La M&P9 Shield Plus è la nuova pistola microcompatta di Smith & Wesson. È disponibile in due varianti, standard e Performance Center, ognuna delle quali personalizzabile. Da 10 o 13 colpi il caricatore.

Le sue dimensioni (155 millimetri per 570 grammi) parlano da sole: la M&P9 Shield Plus, ultima novità di Smith & Wesson, risponde a ogni domanda di chi cerca una pistola microcompatta per il porto occulto. Disponibile con caricatore bifilare non svasato da 10+1 o 13+1 colpi, presenta un’impugnatura dal design aggiornata (angolo 18°) per una migliore gestione del rinculo e una zigrinatura che potenzia il grip ma non dà fastidio a contatto con la pelle.

Canna (79 millimetri) e carrello sono realizzati in acciaio inossidabile con finitura nera opaca Armornite, in polimero il fusto; Smith & Wesson ha deciso di montare sull’arma un grilletto flat con reset tattile e sonoro. Nel modello standard (553 dollari) si può scegliere se aggiungere le mire notturne al punto bianco anteriore (due) e posteriore; opzionale anche la sicura manuale al pollice.

La Shield Plus è disponibile anche nella variante Performance Center, nella quale trovano posto la slitta per l’installazione rapida dell’ottica, il punto rosso da 4 moa e le mire in fibra ottica verde (anteriore) e rossa (posteriore). Più lunga la canna, eventualmente ported, che raggiunge i 102 millimetri. Ovviamente salgono anche la lunghezza totale, 178 millimetri, il peso, 640 grammi, e il prezzo, 896 dollari.

Smith & Wesson M&P9 Shield Plus: la gallery fotografica

1 di 2

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.