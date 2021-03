Fossa olimpica, De Filippis cerca il biglietto per i Giochi

Fossa olimpica: la seconda prova di Coppa del Mondo (New Delhi, 25-27 marzo) è decisiva per la partecipazione di De Filippis a Tokyo 2020.

È in testa al ranking mondiale di fossa olimpica, ma deve difendere il primato se vuole conquistarsi la Carta per Tokyo 2020 (o 2021?). Dopo la rinuncia alla tappa egiziana, per Mauro De Filippis la seconda prova di Coppa del Mondo in programma a New Delhi (25-27 marzo) rappresenta uno snodo fondamentale sulla strada per i Giochi: il ranking verrà infatti cristallizzato prima della prova successiva, quella di Lonato (7-17 maggio). L’Italia ha già ottenuto le Carte per il trap femminile e per le due squadre di skeet.

Se in India andasse male, De Filippis potrà eventualmente sfruttare l’Europeo di Osijek (10 maggio – 6 giugno) che metterà in palio un’altra Carta non assegnata con il ranking; ma, come dire?, è bene togliersi il pensiero. La nazionale (oltre a De Filippis ne fanno parte Valerio Grazini, Daniele Resca, Alessia Iezzi, Maria Lucia Palmitessa e Fiammetta Rossi) è già partita verso new Delhi. La gara comincerà giovedì 25 marzo; le finali sono in programma venerdì 26 (11.15 femminile, 12.30 maschile – ora italiana). Sabato 27 si chiude con il mixed team.

