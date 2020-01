Smith & Wesson Performance Center M&P 9 M.20 ported barrel & slide C.O.R.E, la nuova pistola sportiva

La nuova pistola sportiva di Smith & Wesson permette di installare facilmente l’ottica senza bisogno di customizzazione.

Lo avevamo visto con la M&P Shield EZ M2.0 9 mm, i nomi lunghi sono ormai un tratto classico della Casa: non sfugge alla regola la nuova pistola sportiva di Smith & Wesson. L’arma si chiama infatti Performance Center M&P 9 M.20 ported barrel & slide C.O.R.E e, come suggerisce l’onomastica, abbina canna ported a carrello pronto per l’installazione dell’ottica, senza bisogno di customizzazione. Nel linguaggio Smith & Wesson, C.O.R.E. sta difatti per Competition Optics Ready Slide: la pistola viene fornita completa di kit per il montaggio.

Quattro le versioni in cui si declina la nuova pistola sportiva di Smith & Wesson. I due calibri 9 mm e .40 S&W si combinano infatti con due lunghezze di canna, 4,25” (108 millimetri) o 5” (127 millimetri), per una dimensione complessiva rispettivamente di 190,5 e 216 millimetri.

A canna e carrello in acciaio con finitura Armornite si abbina fusto in polimero nero opaco. Aggressivo il grip dell’impugnatura, disponibile in quattro diverse misure (S, M, M-L, L).

Smith & Wesson ha molto lavorato sul grilletto della nuova arma. La corsa di retroscatto è infatti regolabile, il reset ben distinguibile all’udito e al tatto.

L’arma si completa con due caricatori da 15+1 (.40 S&W) o 17+1 (9 mm) colpi, white dot frontale e posteriore. Il peso oscilla tra i 762 grammi della 9 mm con canna da 4,25” fino agli 825 della .40 S&W più lunga. Infine il prezzo: a seconda della dimensione della canna varia tra i 714 e i 735 dollari.

