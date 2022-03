Springfield Armory Hellcat Pro, una nuova pistola compatta

Pistola compatta calibro 9 mm con due caricatori da 15+1 colpi, la Pro è la variante leggermente più grande della Springfield Armory Hellcat.

Nel 2020 è stata premiata come pistola dell’anno, si è proposta in una serie di varianti ed è anche finita al centro di una controversia giudiziaria: ora la Springfield Armory Hellcat si presenta in una nuova versione, la Pro, leggermente più grande ma comunque capace di coniugare le performance e le capacità di una pistola full size a dimensioni che favoriscono il porto occulto. Metro e bilancia la fanno infatti entrare a pieno titolo nel cassetto delle pistole compatte: 168 millimetri la lunghezza totale, 122 millimetri l’altezza, 25 millimetri lo spessore, 595 grammi il peso. Rotomartellata con finitura Melonite e passo di rigatura 1:10, la canna misura 94 millimetri.

Optic ready compatibile con la maggior parte dei punti rossi grazie alla struttura Springfield Micro, di serie la Hellcat Pro è dotata di mire frontale luminescenti al trizio e tacca di mira Tactical Rack U-Dot; la slitta Picatinny consente d’installare gli altri accessori necessari. I tagli di presa (anteriori, posteriori e sulla sommità del carrello) favoriscono un’impugnatura salda, così come il grip adattivo sul fusto in polimero nero. Il pulsante di sgancio del caricatore è reversibile, per consentire l’impiego ambidestro; ben evidente l’indicatore di colpo camerato. L’arma sarà venduta (634 dollari) con due caricatori da 15+1 colpi calibro 9 mm.

