Rws R Plus Long Range, le munizioni .22 LR per il tiro a lunga distanza

Le R Plus Long Range sono le munizioni .22 LR per il tiro a lunga distanza presentate da Rws nel corso dell’Iwa.

Il peso più elevato (43 grani, ossia 2,8 grammi) e un nuovo design con coda affusolata rendono particolarmente stabile la traiettoria delle R Plus Long Range, le munizioni .22 LR per il tiro a lunga distanza che Rws ha presentato all’Iwa 2022. L’intenzione è rappresentare un nuovo standard per distanze superiori a 200 metri; la struttura del proiettile lo rende infatti meno sensibile ai venti. In una canna da 65 centimetri la velocità alla bocca s’assesta sui 355 m/s.

Le R Plus Long Range saranno disponibili dal terzo trimestre 2022; arriveranno prima invece le Driven Hunt, una delle altre novità svelate da Rws nel corso della fiera.

